Prima del fischio d’inizio tra Milan e Juventus, la Curva Sud esposto la propria coreografia

Quando Milan e Juventus sono entrate in campo per il fischio d’inizio del posticipo serale che chiuderà la dodicesima giornata, prima della sosta per le Nazionali, la curva Sud ha messo in mostra tutto il suo talento per la creazione di una splendida coreografia. “Non ti ho lasciato mai“, la scritta scelta dai tifosi rossoneri, con un diavolo al centro della coreografia. Il tifo più caldo del Milan spera che questo possa bastare per aiutare i suoi giocatori a gettare il cuore oltre l’ostacolo e a battere la Juventus, che troppo spesso negli ultimi anni ha vinto a San Siro.