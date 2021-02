Il rigore con cui Franck Kessie ha sbloccato il match tra Milan e Stella Rossa è un gol speciale per l’ivoriano

Franck Kessie ha sbloccato la gara contro la Stella Rossa. Un gol che permette al Milan di assaporare la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League.

Quella appena segnata è l’ottava rete per l’ivoriano in stagione, superato il suo record personale di marcature in una singola annata. È inoltre il suo primo gol in competizioni europee.