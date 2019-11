Milan, dopo Suso si infortuna anche Castillejo

Dopo la sconfitta di ieri contro la Lazio il Milan si prepara già al prossimo impegno che sarà la trasferta di Torino

Problemi in casa Milan. Mister Pioli infatti dovrà fare i conti con i molti infortuni in vista del prossimo difficilissimo impegno nella trasferta di Torino contro la Juventus. I rossoneri hanno infatti già perso Suso, e ieri si è fermato anche Castillejo, anche per lui un problema muscolare. Il mister dovrà quindi scegliere se impiegare di nuovo Rebic oppure rilanciare Borini.

Come riporta Tuttosport in dubbio anche Musacchio, infortunatosi contro la Spal. Al suo posto Duarte ma c’è anche la possibilità che possa tornare in campo Caldara.