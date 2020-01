Milan, Suso saluta i rossoneri: «Ho sempre dato tutto»

Milan, Suso saluta i rossoneri tramite Instagram: «Ho sempre dato tutto e amato la squadra, me ne vado in punta di piedi»

Suso è ufficialmente un nuovo giocatore del Siviglia. L’ormai ex Milan ha voluto salutare i rossoneri tramite un post pubblicato sul proprio profilo Instagram. Ecco il pensiero dello spagnolo:

«Ho sempre amato Milano e il Milan. Ho sempre dato tutto per questi colori e me ne vado in punta di piedi, esattamente come sono arrivato anni fa. Non ho mai fatto proclami e promesse, non ho mai amato esagerare, ho sempre e solo provato a difendere la maglia del Milan. In anni bui e meno bui ci ho sempre messo la faccia, le gambe e il cuore: ce l’ho fatta, a volte. E altre non ce l’ho fatta, ma ho sempre fatto tutto con onestà, attaccamento e affetto».