Suso ancora una volta determinante: in 14 presenze ha partecipato a 13 gol segnati dai rossoneri

Il Milan deve ringraziare Suso per il pareggio raccolto contro il Betis, in trasferta. Lo spagnolo, nonostante il gol fortunoso su punizione, ha permesso di raggiungere l’1-1: ora i rossoneri per passare il girone avranno due risultati su tre contro l’Olympiacos, dando per scontata la vittoria sul Dudelange a San Siro. Con la rete del pareggio, Suso si è confermato uomo imprescindibile per Gattuso, visto che in 14 presenze lo spagnolo ha partecipato in 13 gol segnati dai rossoneri: in particolare 5 reti e 8 assist.