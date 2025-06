Milan, ecco le linee guida di Tare e Allegri: niente rivoluzione, ma acquisti mirati per tornare a vincere subito

Milan, niente rivoluzione, ma acquisti mirati per tornare subito ad essere competitivi: ecco la strategia di Tare e Allegri

Il Milan si prepara a una profonda ristrutturazione della rosa con l’obiettivo dichiarato di tornare subito competitivo per lo scudetto. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’ad Giorgio Furlani e il nuovo ds Igli Tare hanno tracciato la rotta: non una rivoluzione, ma un intervento deciso su più ruoli chiave. In programma ci sono almeno sette acquisti: due terzini (uno per fascia), un centrale se partirà uno tra Tomori e Thiaw, due centrocampisti – tra cui un regista di livello – un esterno offensivo in caso di cessione (probabile tra Chukwueze e Okafor) e soprattutto un centravanti d’area che possa affiancare o contendere il posto a Gimenez.

Tra i colpi in arrivo, spicca Luka Modric: leadership e qualità in mezzo al campo per colmare il vuoto di personalità evidenziato nell’ultima stagione. «La sua prima domanda è stata: “Possiamo vincere subito?”», ha raccontato Tare, che ha elogiato l’entusiasmo e la fame del croato. L’idea è costruire un centrocampo in grado di dominare il gioco, mescolando esperienza e giovani da valorizzare.

Con Allegri in panchina e Ibra nel ruolo di figura trasversale tra campo e dirigenza, la società rossonera vuole imprimere subito un’accelerazione. Furlani ha ribadito l’unità del gruppo dirigente e l’ambizione del club, sottolineando come la cessione di Reijnders abbia consentito di riequilibrare i conti dopo l’assenza dalla Champions. Diversi i nomi in uscita: Musah è seguito dalla Premier, Maignan ha estimatori in Inghilterra ma si è comportato con correttezza, mentre Theo Hernandez ha chiesto esplicitamente di partire. «Ma nessun saldo: siamo il Milan», ha ribadito Tare.

Intanto, Leao si conferma il volto del nuovo ciclo: «Un campione, curioso e competitivo, ha voluto sapere tutto sulla nuova squadra».