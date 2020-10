Milan, Tatarusanu ha steccato: sprint per il rinnovo di Donnarumma

Il Milan si cautela dopo la prestazione di Tatarusanu contro la Roma: vero e proprio sprint per il rinnovo di Donnarumma

La prestazione di Tatarusanu contro la Roma non ha convinto la dirigenza rossonera. Si è sentita l’assenza di Gigio Donnarumma tra i pali, alle prese con il Covid.

Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, ci sarebbe un autentico sprint per il rinnovo di Donnarumma. La proposta avanzata dalla dirigenza sarebbe di 6 milioni all’anno più cospiscui bonus ad ogni passaggio del turno in coppa, col Milan qualificato in Champions League.