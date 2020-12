Milan, Theo Hernandez goleador: raggiunto un grande record

Theo Hernandez è il primo difensore del Milan a segnare una doppietta in Serie A da Alessandro Nesta nell’ottobre 2009 contro il Chievo

Il Milan rimane imbattuto in Serie A, grazie ad una splendida doppietta di Theo Hernandez. L’ex terzino del Real Madrid risulta il primo difensore milanista a segnare una doppietta in campionato da Nesta nell’ottobre 2009 contro il Chievo.

Theo è andato in doppia cifra con la maglia del Diavolo, 10 gol in 54 presenze. Raggiunti Ronaldo il fenomeno e Cassano oltre a Kluivert e Rivaldo, un grande traguardo per il francese, il cui valore è letteralmente cresciuto nel giro di un anno: pagato soli 20 milioni di euro, ora ne vale almeno il triplo.https://secure.spox.com/daznpic/daznscheduleit.html?c=itmilannews24seriea&tm=5359813

Il terzino bomber rossonero starebbe diventando sempre più uomo squadra: contro il Parma è stato il giocatore che ha inquadrato di più la porta, è il difensore con più passaggi positivi (68), ha vinto 8 duelli, recuperato 6 palloni e con 113 palloni toccati.