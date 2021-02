Milan, Theo Hernandez: «Voglio diventare il terzino più forte del mondo» – VIDEO

Theo Hernandez si è raccontato in una lunga intervista a Dazn

Intervistato da DAZN, Theo Hernandez ha così parlato del proprio gioco e della sua avventura al Milan: «Correre verso l’area avversaria palla al piede? E’ una giocata che tengo, ammetto che quando parto penso di andare a fare gol».

TERZINO MIGLIORE – «Maldini dice che devo diventare uno dei migliori terzini del mondo e lo penso anche io, credo che con il lavoro che sta facendo me lo stia meritando. Ma non sono ancora arrivato a quel momento, devo lavorarci ancora un po’ ma spero di riuscirci. Chi migliore di me? Mi concentro su me stesso, poi sarà la gente a giudicare».

L’ESULTANZA DELLA TELEFONATA – «Rappresentava quella che non è arrivata per la Nazionale. Sto lavorando duramente per poter andare in Nazionale. Se mi sento spagnolo? No, io sono francese. E’ vero che sono cresciuto in Spagna da piccola ma questo non significa nulla. Sono nato in Francia, la mia famiglia è francese e io sono francese».

DERBY – «Tutti i derby sono importanti a Milano ma questo vale probabilmente di più vista la posizione in classifica e i punti di distacco che teniamo. Per questo sarà una grande partita, dura e intensa».