Milan, Bartesaghi titolare contro l’Inter? Spunta fuori una nuova indiscrezione sui rossoneri

Bartesaghi insidia Estupiñán: il Milan valuta il titolare per il derby. La corsia sinistra rossonera

Il Milan entra nelle ore decisive di preparazione verso il Derby della Madonnina, una delle sfide più attese della stagione. A tener banco nelle valutazioni dello staff rossonero c’è l’ultimo, delicato nodo tattico che riguarda la scelta del titolare sulla fascia sinistra. Una decisione che potrebbe cambiare l’equilibrio della partita e che sta catalizzando l’attenzione dei tifosi del Milan e degli addetti ai lavori.

Il duello interno è chiaro: da una parte l’esperienza internazionale di Pervis Estupiñán, arrivato per dare profondità e atletismo alla corsia; dall’altra la freschezza e l’affidabilità del giovane Davide Bartesaghi, uno dei talenti più interessanti del vivaio del Milan. Al momento, il classe 2005 sembra essere leggermente favorito, grazie alla continuità mostrata negli allenamenti e alla sua attitudine difensiva, molto apprezzata dallo staff tecnico.

Nell’ottica del Milan, puntare su Bartesaghi rappresenta più di una semplice scelta tecnica: è un messaggio. Significa credere nel settore giovanile, valorizzarlo in un contesto ad altissima pressione come il derby e investire su un profilo che garantisce disciplina posizionale e capacità di lettura delle situazioni, elementi fondamentali contro un’Inter che lavora molto sugli esterni. Estupiñán, d’altro canto, offre spinta e sovrapposizioni, ma il suo rendimento recente non è stato sempre costante, creando più interrogativi che certezze.

La scelta assume anche una dimensione psicologica importante. Inserire dal primo minuto un giovane cresciuto nel Milan, e farlo in una partita che può valere la testa della classifica, richiede coraggio e fiducia. È una mossa che consoliderebbe un’identità rossonera sempre più orientata alla crescita interna e alla meritocrazia, senza guardare troppo ai nomi o agli investimenti.

Il Milan, per affrontare l’Inter, avrà bisogno di grande equilibrio. Fermare le avanzate nerazzurre sulle fasce sarà decisivo e proprio per questo la decisione finale verrà presa solo dopo la rifinitura. Tuttavia, ogni indizio suggerisce che Bartesaghi stia realmente guadagnando terreno e che la sua presenza dal primo minuto nel derby sia oggi una possibilità concreta.

Per il Milan, sarebbe un segnale forte: affidarsi a un giovane nel momento più caldo della stagione significa credere nelle proprie idee e avere la personalità giusta per affrontare una sfida che va oltre i tre punti. Il derby, ancora una volta, diventa il palcoscenico perfetto per misurare ambizioni, coraggio e identità rossonera.