Milan, Tonali: «Due anni fa questa partita non l’avremmo vinta. Siamo cresciuti»

L’analisi di Sandro Tonali dopo la vittoria del Milan in casa dell’Empoli: le dichiarazioni a DAZN nel post gara

CRESCITA – «De Ketelaere? E’ un ragazzo che giocava in un altro campionato e ha bisogno soltanto di partite, poi non sta facendo male. Questa era una partita che due anni fa noi non portavamo a casa, oggi cambia perché abbiamo trovato le motivazioni al 91′ per far gol dopo aver preso il pareggio un attimo prima, siamo cresciuti molto in mentalità. Era una rimessa che se aspetto e guardo dove è uscita la palla di preciso il mister mi mangia, mi ha passato la palla ho visto Rafa e gliel’ho passata subito. Bisogna sempre stare concentrati».

KESSIE’ – «Dalla seconda partita in poi siamo cresciuti molto io e Bennacer, ora senza Kessiè abbiamo ancora più responsabilità».