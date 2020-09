Sandro Tonali ha terminato le visite mediche alla clinica “La Madonnina” e ora firmerà il nuovo contratto con il Milan

Dopo oltre quattro ore, Sandro Tonali ha terminato le visite mediche e ha lasciato la clinica “La Madonnina”. Ora il centrocampista si dirigerà al CONI per l’idoneità sportiva e poi in sede per la firma sul nuovo contratto. Come riporta Sky Sport durante le visite mediche ha ricevuto l’abbraccio di Paolo Maldini e Frederic Massara.

L’ex Brescia ha lasciato la struttura ospedaliera tra l’entusiasmo generale dei tifosi che hanno lanciato cori di sfottò all’indirizzo dell’Inter. Il derby è già inziato.