Milan Tonali, Pioli potrà schierarlo in più zone del campo

Sandro Tonali è pronto a diventare un nuovo calciatore del Milan e Pioli già studia dove metterlo in campo

Sandro Tonali è vicino a realizzare il suo sogno da bambino: ovvero quello di vestire la maglia del Milan. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’annuncio ufficiale dell’acquisto dovrebbe arrivare tra lunedì e martedì; ma nel frattempo Stefano Pioli starebbe già pensando a come schierare in campo il centrocampista.

Tonali potrebbe svolgere più di un ruolo. Mediano classico sia in un centrocampo a due che in uno a tre. Ma l’allenatore del Milan potrebbe sorprendere e schierarlo anche nei tre dietro la prima punta, nel ruolo di trequartista.