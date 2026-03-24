Milan Torino, il verdetto di Open VAR: analisi chiara sul contatto Pavlovic Simeone e sulla scelta di Fourneau

Milan Torino, Open VAR fa chiarezza: giudizio netto sul contatto Pavlovic Simeone e sulla decisione di Fourneau

La nuova puntata di Open VAR su DAZN ha riportato al centro del dibattito uno degli episodi più discussi dell’ultimo turno di Serie A: il rigore assegnato al Torino per il contatto tra Strahinja Pavlović e Giovanni Simeone. Nonostante il successo finale del Milan per 3-2, la decisione ha alimentato polemiche per la dinamica del fallo e per la gestione della revisione a bordocampo da parte dell’arbitro Francesco Fourneau, supportato dal VAR Nasca e dall’AVAR Maresca.

Il confronto tra campo e sala VAR, mostrato durante la trasmissione, ha evidenziato una revisione tutt’altro che immediata. Dalle comunicazioni emerge infatti come, in un primo momento, non ci fosse piena certezza sulla concessione del penalty, confermando la complessità dell’episodio e la necessità di un’analisi approfondita prima della decisione finale. L’analisi a Open Var:

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TONOLINI – “Ci arriviamo con una review un po’ faticosa, ci mettiamo tanto, forse troppo. Pavlović si disinteressa del pallone e lo ferma mettendogli una mano sul volto, zona molto tutelata dal regolamento“.