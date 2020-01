Milan, torna a parlare Han Li: «Surreale, servivano 10 milioni al mese»

Milan, torna a parlare l’ex direttore esecutivo Han Li: «Fu surreale, il giorno dopo ci siamo resi conto di quanto fosse pesante»

L’ex direttore esecutivo del Milan, David Han Li, è tornato a parlare della situazione rossonera ai microfoni di Forbes. Ecco le parole del dirigente:

«È stato surreale. Il giorno dopo ci siamo resi conto che questo era un onere molto pesante. Da appassionato di calcio ho sicuramente capito cosa avevamo ottenuto, ma eravamo anche i dirigenti. La nostra intenzione era di riportare il club in alto, il Milan era rimasto in silenzio molto tempo e dovevamo cambiare le cose. Siamo rimasti molto sorpresi quando abbiamo visto il bilancio. Abbiamo dovuto mettere in media 10 milioni di euro al mese».