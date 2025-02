Milan-Verona, polemiche su Jimenez: poteva essere espulso per questo episodio

L’analisi sull’operato dell’arbitro in Milan-Verona di Serie A, con la possibile espulsione per Alex Jimenez. Tutti i dettagli in merito

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sugli episodi arbitrali di Milan-Verona.

MOVIOLA MILAN-VERONA – «Al 20′ Valentini su Joao Felix, ma è troppo poco per il rigore. Poco dopo la mezzora Gimenez segna ma è in fuorigioco: il messicano in effetti parte alle spalle di Coppola. Manca un giallo a Joao Felix per una sbracciata su Suslov. Timide proteste del Milan per un presunto mani di Duda su cross di Leao, ma non c’è niente».

JIMENEZ – «Jimenez se la cava con un giallo dopo una reazione su Duda dopo uno schiaffetto sulla nuca ricevuto dal veronese che era già ammonito – si legge -. Per il resto, Dawidowicz su Leao in area non è punibile, così come l’intervento su Joao Felix: Suslov lo sfiora e basta. Regolare la posizione di Gimenez sul gol».