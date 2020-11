Milan, caccia al vice-Ibrahimovic: tre piste per Maldini

Serve un vice-Ibrahimovic a Pioli: il Milan potrebbe provare l’affondo per Mariano Diaz o Giroud. Più difficile Milik

Il Milan a caccia di un vice-Ibrahimovic. L’Infortunio dello svedese evidenzia la mancanza di un sostituto all’altezza al centro dell’attacco dello scacchiere di Stefano Pioli.

Maldini e Massara si starebbero muovendo sul mercato per gennaio e avrebbero individuato tre obiettivi per rinforzare il reparto offensivo. Come scrive il Quotidiano Sportivo, il Milan potrebbe chiedere rispettivamente a Real Madrid e Chelsea il prestito di Mariano Diaz e Giroud, mentre resterebbe più complicata la pista Milik, con il Napoli che non è disposto a fare sconti. Sul polacco e il francese c’è anche la concorrenza dei cugini dell’Inter.