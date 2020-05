Milan Women, Giacinti: «Vogliamo giocare in Europa»

L’attaccante del Milan Women Valentina Giacinti ha partecipato a una diretta Instagram con Christian Vieri

L’attaccante del Milan Women Valentina Giacinti è intervenuta durante una diretta Instagram con Christian Vieri: «Ancora non ho ripreso gli allenamenti, però mi sto allenando a casa. Ho fatto gli scatti, prima ho fatto l’intermittenza e la piscina. Noi rossonere siamo tutte a casa nostra, non sappiamo ancora quando ci richiameranno e quando ci contatterà il Milan».

«Il campionato al momento è sospeso. Noi siamo seconde, ci dispiacerebbe perché vogliamo giocarcela. Se sospendono il campionato definitivamente va la Fiorentina in Champions League per differenza reti. Sarebbe bello giocare in Europa».