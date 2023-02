Milan, Zazzaroni: «Gara perfetta per una squadra sotto pressione»

Le parole di Zazzaroni sulla vittoria del Milan: «Ci sono momenti in cui la bellezza diventa un elemento trascurabile»

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato della vittoria del Milan di ieri sera in Champions League nel suo editoriale. Di seguito le sue parole.

«La partita perfetta per una squadra da troppo tempo in difficoltà e sotto pressione. Pioli aveva chiesto ai suoi di essere aggressivi e bassi come non mai. Ci sono momenti in cui la bellezza diventa un elemento trascurabile poiché la concretezza e il cinismo prevalgono su tutto. Ecco, per il Milan questo era, è quel momento. E allora, Diaz sia lodato»