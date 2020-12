Milanello, Simon Kjaer verso il recupero: ecco quando il difensore danese potrà tornare ad allenarsi in gruppo

Nei prossimi giorni il Milan tornerà ad allenarsi regolarmente a Milanello dopo il riposo concesso da Stefano Pioli. Tra le notizie più attese c’è il ritorno in gruppo di Simon Kjaer che dovrebbe tornare tra i disponibili per la gara contro il Benevento per il prossimo 3 gennaio.

PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MILAN VAI SU MILANNEWS24

Il rientro in gruppo di Kjaer è previsto a Milanello nella giornata di mercoledì, solo allora Stefano Pioli avrà un riscontro sul campo riguardo alle condizioni del proprio leader difensivo.