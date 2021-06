Bertolini: «L’Italia è la squadra più bella degli Europei. Ho sentito Mancini in questi giorni»

Il c.t. della nazionale femminile Milena Bertolini è stata intervistata da La Nazione. Le sue parole sull’Italia di Mancini

Il c.t. della nazionale femminile Milena Bertolini è stata intervistata da La Nazione. Le sue parole sull’Italia di Mancini: «Il mio amico Mancio si è fatto sentire in questi giorni per farmi gli auguri di buon compleanno. E io ho risposto con un in bocca al lupo per Wembley. Lui è così, Roberto è sempre molto carino con me e con le ragazze. Ha sempre grande attenzione, affetto e rispetto. Mancini ha grande esperienza e uno staff importante fatto di amici-fraterni, ex compagni. Si è creata una famiglia. L’Italia è la squadra più bella degli Europei e può arrivare in finale, ma attenzione alla gara contro l’Austria. Guai a pensare che sia una passeggiata, quando arrivi agli ottavi non esiste una partita facile. Certo l’Austria è una squadra tecnicamente inferiore a noi. Sarà una gara tosta»