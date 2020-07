Milik Milan, obiettivo di mercato: domani la sfida ai rossoneri, il polacco esordì in azzurro con una doppietta

Domani ci sarà la sfida in campo, ma si sa che in queste situazioni si parla anche di mercato. Napoli e Milan si sfidano al San Paolo e le due società potrebbero intavolare un discorso per Milik, come riportato da La Gazzetta dello Sport in edicola oggi.

Il polacco – si legge – esordì al San Paolo nel 2016 con i rossoneri, mettendo a segno una doppietta. E ora può diventare un obiettivo di mercato.