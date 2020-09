Milik Roma, l’attaccante è tornato in Italia dopo la visita specialistica in Svizzera

Arkadiusz Milik è tornato in Italia dopo la visita specialistica alle ginocchia svolta in Svizzera: il polacco è atterrato a Ciampino

Arkadiusz Milik è atterrato poco fa all’aeroporto di Ciampino dopo la visita specialistica alle ginocchia svolta in Svizzera. Come riporta Filippo Biafora del Il Tempo, servirà ancora pazienza per definire tutto.

Nel weekend l’attaccante svolgerà le visite mediche per l’idoneità e intanto la Juve sta sempre aspettando Edin Dzeko.