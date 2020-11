Milinkovic-Savic: «Juve? Usciremo dal campo con la consapevolezza di avere dato il massimo»

Sergej Milinkovic-Savic: «Lo scorso anno contro la Juve a Roma abbiamo svolto una grande prestazione vincendo per 3-1»

Nell’intervista al Match Program di Lazio-Juventus, il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic ha presentato la sfida di domani.

«Lo scorso anno contro la Juve a Roma abbiamo svolto una grande prestazione vincendo contro una grande squadra per 3-1. Ho segnato una rete quando lo stadio era pieno, sugli spalti c’era la nostra gente, i nostri tifosi ci hanno dato una spinta in più, fu una bella serata per tutti i laziali. Nelle ultime due partite siamo stati in difficoltà, ci mancavano diversi compagni, tutti i ragazzi però hanno dato il massimo e così siamo riusciti ad ottenere due risultati positivi. Domani? Sarà sicuramente una gara difficile, loro giocano sempre per vincere, ma noi abbiamo già fatto risultati contro di loro. Usciremo dal campo con la consapevolezza di avere dato il massimo».