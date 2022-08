Milinkovic Savic Lazio, una pretendente per il serbo si chiama fuori

Una pretendente all’acquisto di Sergej Milinkovic-Savic si è definitivamente chiamata fuori. E la Lazio può ora sorridere

Aumenta la percentuale di permanenza di Sergej Milinkovic-Savic alla Lazio. A meno di un mese dalla fine del mercato, i biancocelesti sperano ancora viste anche le notizie che arrivano dall’estero.

Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, infatti, Fabian Ruiz sarebbe a un passo dal PSG ed eliminerebbe di fatto un’altra pretendente, dando un altro piccolo colpo verso una sua permanenza nella Capitale. In corsa rimane il Manchester United (che ha deciso di ritirarsi dall’asta per De Jong), più altre squadre dalla Premier League con le quali sta mantenendo i contatti il suo agente Kezman, ma offerte da far traballare il banco non sono ancora giunte.