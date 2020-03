Milinkovic Savic, prima lo scudetto poi i saluti: Psg in agguato

Sergej Milinkovic Savic vorrebbe lasciare la Lazio dopo la conquista dello scudetto: il Paris Saint Germain sempre in agguato

Il piano di Sergej Milinkovic Savic è chiaro: lasciare la Lazio da vincitore e, se possibile, con uno scudetto cucito sul petto. La Gazzetta dello Sport spiega che anche questa estate il serbo sarà uno degli uomini mercato più ambiti sulla scena.

I top club europei torneranno sicuramente alla carica per portarlo via dalla Capitale. Lotito ha fissato il prezzo del suo cartellino a 100 milioni di euro, cifra che non spaventa il Psg che si è già mosso in maniera seria grazie a Leonardo, da sempre suo grandissimo estimatore.