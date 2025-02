Milinkovic Savic: «Insulti dalla loro curva, mi hanno dato dello Zingaro! Cose del genere nel calcio non devono esserci»

Le parole di Vanja Milinkovic Savic, portiere del Torino, dopo il pareggio ottenuto dai granata in trasferta contro l’Atalanta

Vanja Milinkovic Savic ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio dei granata in Atalanta Torino. Di seguito le sue parole.

SEGRETO SUI RIGORI – «Non posso dire il segreto che utilizzo sui rigori. Ho completamente cambiato il modo di parare i rigori: ho studiato i tiratori».

ULTIMI RISULTATI – «Non siamo cambiati più di tanto, ci siamo compattati».

INSULTI RAZZISTI – «Gli insulti nel calcio ci sono sempre stati. Però sono stato apostrofato come zingaro e come serbo di m***a. Mi sono girato e li ho guardati: ho ricevuto anche oggetti. Il razzismo non deve esserci. Non è il modo giusto per affrontare lo sport, devono pensare alla loro squadra».