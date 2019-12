Il neo acquisto Minamino si è detto onorato di poter giocare nel Liverpool: «È uno squadrone a livello mondiale»

Takumi Minamino dal 1° gennaio sarà un giocatore del Liverpool, e ha subito reso onore al grande club: «È uno squadrone a livello mondiale. È un grande onore per me e darò tutto per loro come ho fatto qui a Salisburgo».

Ha poi ricordato la squadra che lascia: «Con il Salisburgo ho vinto 5 scudetti e 4 coppe d’Austria e ogni titolo è stato speciale, non li dimenticherò mai».