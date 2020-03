Raiola incensa Haaland: «Resterà il tempo necessario al Dortmund»

Mino Raiola commenta la crescita di Erling Haaland: ecco le parole del noto procuratore sul giovane norvegese

Mino Raiola ha parlato di Erling Haaland in un’intervista a Marca: ecco le sue parole sull’attaccante del Borussia Dortmund.

«È un gioiello molto importante. Dà piacere vederlo giocare e vedere come migliora ogni partita. Nessuno pensava che si potesse adattare in questo modo in una squadra come il Borussia Dortmund. Resterà lì il tempo necessario. Sta bruciando le tappe più velocemente di quanto potessi immaginare. Comunque non credo che questa estate lascerà Dortmund».