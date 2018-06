Il direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli, sulle tribune dello stadio di Bergamo per l’amichevole Egitto-Colombia

Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo del Milan, è presente questa sera a Bergamo per la sfida amichevole tra Egitto e Colombia. Le due Nazionali si stanno affrontando questa sera allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo (l’impianto di gioco dell’Atalanta) per preparare il Mondiale in Russia e tra gli spettatori c’è anche il direttore sportivo rossonero. Il dirigente del Milan avrà occhi di riguardo per Zapata e Bacca, due rossoneri, ma non solo.

Lo scambio Falcao-André Silva tra Milan e Monaco è all’ordine del giorno e l’uomo mercato milanista darà un’occhiata anche al centravanti colombiano di proprietà del Monaco. Il dirigente, in attesa della sentenza Uefa, sta gettando le basi per il calciomercato dei rossoneri, è inevitabile. Mirabelli osserva da vicino il centravanti della Colombia, uno dei calciatori affiancati al Milan in questa sessione di mercato. Venerdì di calcio e mercato per il ds del Milan: occhi su Falcao.