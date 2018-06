I rossoneri cercano una grande punta. Scambio Falcao-André Silva tra Milan e Monaco? Le ultimissime notizie

Jorge Mendes, noto procuratore, uno dei più potenti al mondo, grande stratega, sta orchestrando un’importante operazione di calciomercato. Il procuratore portoghese sta provando a ‘spostare’ due suoi assistiti con André Silva, acquistato dal Milan la scorsa estate per 38 milioni di euro, al Monaco, e con Radamel Falcao in rossonero. Scambio Falcao-André Silva? Secondo Premium Sport, questa è una delle ipotesi di mercato dell’ultima ora in casa Milan. Le due società starebbero pensando ad una trattativa sulla base di uno scambio di prestiti.

L’affare farebbe felici entrambi i club: il Milan potrebbe provare a rigenerare il giovane André Silva e avrebbe in cambio l’esperto Falcao; il Monaco, che punta spesso e volentieri sui giovani, potrebbe lanciare l’assalto alla Ligue 1 con il portoghese, voglioso di rifarsi dopo la brutta annata a Milano. Intanto Massimiliano Mirabelli stasera sarà a Bergamo per assistere all’amichevole fra la Colombia e l’Egitto: occhi puntati anche su Radamel Falcao, centravanti della Colombia. «Ho sentito che il Milan è interessato a me: è un onore, personalmente, che un club del genere mi segua. Conosco il calcio italiano e so che la società rossonera è seconda al mondo per numero di Champions League vinte» ha detto il giocatore colombiano parlando dell’interesse dei rossoneri nei suoi confronti. Piccola apertura.