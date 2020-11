Mirabelli: «Juventus-Napoli? C’è rammarico per una partita non decisa sul campo»

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha parlato della situazione relativa a Juve-Napoli. Ecco le sue parole

Massimiliano Mirabelli, ex ds del Milan, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Le sue parole su Juve-Napoli riportate da Il Corriere dello Sport.

«Non credo che per Juventus-Napoli si possa parlare di una sentenza politica, c’è indipendendenza degli organi giudicanti e non interveniamo nel merito. È un caso che rappresenta una sconfitta per tutti, lo sport non può essere solo affare ma un attività dove ci possono essere vittorie o sconfitte sul campo, non a tavolino. Sentenza? C’è rammarico quando una competizione non viene risolta attraverso il suo naturale svolgimento, cioè quello di atleti che si affrontano sul campo».