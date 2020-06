Le dichiarazioni di Massimiliano Mirabelli sul calciomercato attuale e su André Silva, bocciato dal Milan e rinato in Germania

L’ex dirigente del Milan Massimiliano Mirabelli ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando di mercato. Così a TuttoMercatoWeb l’ex direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli.

MERCATO – «Dipenderà tanto dalle capacità economica dei club. C’è chi ha necessità di vendere, quindi il prezzo lo farà il mercato. Se riesci a mettere un calciatore in un’asta lo venderai sempre bene. Altrimenti corri il rischio di monetizzare di meno. Potrei fare un esempio…Icardi, ceduto a 50 milioni, per me è stato svenduto. Vale molto di più. Il PSG ha fatto un grande affare».

ANDRE SILVA – «È giovane e ha grandi qualità. Ha bisogno di adattarsi. Arrivò al Milan dal campionato portoghese, aveva fatto bene anche in Nazionale. Doveva adattarsi. In Germania sta facendo bene. E di una cosa sono certo: sarà uno degli attaccanti poi importanti del futuro».