Mirante lascia la Roma: il saluto del club giallorosso – VIDEO

Antonio Mirante chiude la sua avventura alla Roma dopo tre stagioni: ecco il saluto sui social del club giallorosso – VIDEO

Antonio Mirante lascia la Roma. Addio tra le parti dopo tre stagioni in giallorosso in cui non ha semplicemente ricoperto il ruolo di secondo portiere ma spesso è stato titolare sia per necessità che per scelta tecnica.

La Roma lo saluta con un video emozionale sui social. Mirante, che va via da svincolato, con ogni probabilità si accaserà al Milan.