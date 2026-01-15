Miretti, non solo Juve: per lui si apre uno scenario clamoroso! Ecco cosa succederà sabato

Fabio Miretti, colpo di scena inatteso: il suo sabato potrebbe cambiare tutto per il futuro con la Nazionale. I dettagli

Il futuro di Fabio Miretti si tinge sempre più di bianconero, con forti sfumature d’azzurro all’orizzonte. L’esplosione del centrocampista classe 2003 in questa fase della stagione non è passata inosservata a Coverciano: le prestazioni autorevoli fornite con la maglia della Juventus hanno acceso i radar del commissario tecnico Rino Gattuso. L’interesse è concreto, tanto che sabato sera, in occasione della trasferta di Cagliari all’Unipol Domus, un osservatore della Nazionale sarà presente per studiare da vicino i progressi del talento di Pinerolo, oltre a monitorare altri profili in orbita azzurra come Locatelli, Caprile e Palestra.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno



La Juventus si gode il boom del suo numero 21, mai così continuo e determinante da quando è approdato in prima squadra. Le prove dominanti fornite di recente contro Sassuolo e Cremonese hanno evidenziato un giocatore trasformato, sempre più simile per impatto e attaccamento alla maglia al suo idolo dichiarato, Claudio Marchisio. Il “nuovo Principino” sta diventando un valore aggiunto fondamentale in una rosa ricca di stranieri, incarnando quello zoccolo duro italiano spesso decisivo nelle Juve vincenti della storia.

La chiave della svolta è tattica: Luciano Spalletti lo ha reinventato con successo nel ruolo di sottopunta. Una posizione che ne esalta le doti di inserimento e che Miretti aveva già assaggiato con ottimi risultati durante il prestito al Genoa sotto la guida di Vieira.

La strada intrapresa è quella giusta e la società ha reagito di conseguenza, blindando il suo Golden Boy di fronte alle sirene di mercato. La dirigenza ha respinto al mittente numerose offerte: no al prestito secco chiesto dal Parma dell’estimatore Cherubini, ma soprattutto un muro alzato contro la Lazio. I biancocelesti, dopo aver ceduto Guendouzi, erano pronti a mettere sul piatto 15 milioni per regalarlo a Sarri. Il CEO Comolli è stato categorico anche con Fiorentina e Bologna: “Miretti non è sul mercato”. In poche settimane, grazie alla cura Spalletti, Fabio è passato da possibile esubero della gestione Tudor a risorsa indispensabile, ora pronta al grande salto in Nazionale.

LEGGI ANCHE – Juve Cremonese, Andrea Bargione non ha dubbi e avvisa: «Giù le mani da Miretti» – VIDEO