Juve Cremonese, Andrea Bargione non ha dubbi e avvisa: «Giù le mani da Miretti» – VIDEO

Juve Cremonese, Andrea Bargione è categorico: «Miretti non si tocca». Il commento nel post gara del gionalista – VIDEO

Nell’ultima puntata di Upload, il giornalista Andrea Bargione ha messo in evidenza con entusiasmo la crescita vertiginosa di Fabio Miretti. La netta vittoria per 5-0 contro la Cremonese ha acceso i riflettori sul giovane centrocampista, protagonista non solo per i bonus decisivi, ma soprattutto per una maturità tattica che sembra aver definitivamente conquistato l’ambiente bianconero.

Miretti, un “leader totale”

Bargione non ha usato mezzi termini nel blindare il talento classe 2003, sottolineando come il lavoro di Spalletti stia iniziando a dare risultati concreti. Il giornalista ha ribadito che «guai a vendere Miretti», definendolo un giocatore di qualità che sta finalmente sbocciando. Contro la Cremonese, secondo Bargione, il numero 20 ha incarnato alla perfezione il ruolo di trequartista, mostrando una ferocia agonistica e una lucidità tecnica mai viste prima.

È stata sua la conclusione al volo che ha portato al gol di Bremer, così come suo l’assist chirurgico che ha avviato l’azione del poker firmato McKennie. Due giocate che testimoniano un salto di qualità evidente.

«Guai a vendere Miretti, giocatore dalle grandi qualità ma che ancora non è sbocciato definitivamente. Contro la Cremonese leader totale».

Il futuro scritto alla Continassa

L’analisi di Bargione è un invito chiaro alla società: resistere alle tentazioni del mercato. Nonostante le voci ricorrenti su possibili prestiti, la prestazione dello Stadium ha confermato che Miretti può essere non solo una risorsa per il presente, ma un pilastro per il futuro del centrocampo juventino.

