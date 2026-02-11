Inter News
Mkhitaryan Inter, rinnovo possibile: i nerazzurri tentati dal prolungamento annuale, si ragiona sul futuro
Mkhitaryan Inter, l’armeno sfida il tempo: i nerazzurri valutano un altro anno, riflessioni in corso. Le ultime
L’Inter di Cristian Chivu si prepara a una vera rivoluzione generazionale. Mentre la corsa scudetto procede spedita con 58 punti, dietro le quinte la dirigenza e la proprietà Oaktree stanno già pianificando il futuro dei senatori nerazzurri. Secondo Tuttosport, il destino dei “cinque pilastri” sembra ormai tracciato, con una sola eccezione che sorprende.
Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno
Mkhitaryan, l’unico spiraglio per un rinnovo?
Il piano di Oaktree per il 2026 è chiaro: abbassare l’età media e puntare su profili giovani e futuribili. Eppure, nella lista dei contratti in scadenza, c’è un nome che continua a sfidare il tempo: Henrikh Mkhitaryan.
I cinque pilastri al bivio
Matteo Darmian (36 anni) – Il jolly affidabile e amatissimo da Chivu rientra comunque tra i possibili partenti a parametro zero nel 2026, in linea con la strategia di rinnovamento.
Henrikh Mkhitaryan (37 anni) – È l’unico per cui filtra ottimismo. Il suo rendimento costante e la capacità di mantenere ritmi elevati potrebbero convincere il club a valutare un ulteriore prolungamento.
Yann Sommer (37 anni) – Come già emerso nel dossier Vicario, lo svizzero è destinato a lasciare a giugno. Le incertezze stagionali hanno accelerato la ricerca di un nuovo portiere titolare.
Francesco Acerbi (38 anni) e Stefan De Vrij (34 anni) – Protagonisti della Seconda Stella, ma ora vicini alla fine di un ciclo. L’Inter vuole ringiovanire il reparto arretrato affiancando a Bastoni e Bisseck profili più giovani.