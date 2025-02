Mkhitaryan: «Siamo arrabbiati, è normale che sia così, ecco cosa è cambiato nel secondo tempo»

Le parole di Henrikh Mkhitaryan, tecnico dell’Inter, dopo la sconfitta subita dai nerazzurri in trasferta contro la Juve

Henrikh Mkhitaryan ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta dell’Inter contro la Juve. Di seguito le parole del centrocampista nerazzurro.

SE LAUTARO CI HA DETTO QUALCOSA NELLO SPOGLIATOIO? – «No, è normale che sia arrabbiato. Siamo una squadra che vuole vincere, lo capiamo perché volevamo vincere anche noi. Dopo il primo tempo che abbiamo creato tantissimo ma non abbiamo sfruttato tutte le occasioni create».

COSA E’ CAMBIATO TRA PRIMO E SECONDO TEMPO? – «Nel secondo tempo è cambiato il modo di giocare della Juve. Magari, dopo il primo tempo, avendo tanta fiducia e pensando che stessimo giocando benissimo ci ha un po’ fatto male, nel secondo abbiamo concesso troppo e non dovevamo. Purtroppo il calcio è così, non sfruttando le occasioni poi paghi per quello».

L’INTER SI ADAGIA SULLA PROPRIA BELLEZZA? – «Io parlo per me stesso, magari il problema viene sapendo che siamo molto forti a volte ci rilassiamo troppe e in alcune partite non siamo focalizzati e concentrati, pensando di vincere. E da lì stiamo pagando. Non c’è mancanza di fisico o tecnica, ma il fatto che pensiamo di essere più forti è quello che ci disturba» .

COL NAPOLI LA VERSIONE “INGIOCABILE” DELL’INTER? – «Speriamo, prima dobbiamo essere pronti per il Genoa. Poi per la Coppa e dopo penseremo al Napoli».