Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Calciomercato

Mlacic Udinese, colpo in prospettiva per la difesa: c’è la firma! Era un obiettivo di una big di Serie A

Published

5 ore ago

on

By

Mlacic screen 4

Mlacic Udinese, colpo in prospettiva per la difesa: c’è la firma! Era un obiettivo di una big di Serie A. I dettagli dell’operazione

L’Udinese investe sul futuro assicurandosi Branimir Mlacic. I Friulani hanno chiuso per il promettente difensore centrale croato classe 2007, proveniente dall’Hajduk Spalato, superando la forte concorrenza dell’Inter.

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il ragazzo ha già firmato il contratto e raggiungerà Udine in giornata per iniziare la sua avventura in bianconero. Un colpo di prospettiva che brucia sul tempo i Nerazzurri, i quali avevano seguito a lungo le tracce del talento balcanico per rinforzare il proprio settore giovanile.

PAROLE – «🚨Branimir Mlacić ha appena firmato il suo contratto come nuovo giocatore dell’Udinese. ⚪️⚫️
Mlacić sarà a Udine più tardi oggi, quando il difensore centrale croato si trasferirà dall’Hajduk Spalato, come riportato.🇭🇷».

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero53 minuti ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto2 giorni ago

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato, sul mercato e sul Galatasaray rispondo così» – VIDEO

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato». Le parole del tecnico in conferenza stampa...
Change privacy settings
×