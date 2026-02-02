Calciomercato
Mlacic Udinese, colpo in prospettiva per la difesa: c’è la firma! Era un obiettivo di una big di Serie A
L’Udinese investe sul futuro assicurandosi Branimir Mlacic. I Friulani hanno chiuso per il promettente difensore centrale croato classe 2007, proveniente dall’Hajduk Spalato, superando la forte concorrenza dell’Inter.
Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il ragazzo ha già firmato il contratto e raggiungerà Udine in giornata per iniziare la sua avventura in bianconero. Un colpo di prospettiva che brucia sul tempo i Nerazzurri, i quali avevano seguito a lungo le tracce del talento balcanico per rinforzare il proprio settore giovanile.
🚨 Branimir Mlacić has just signed his contract as new Udinese player ⚪️⚫️— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 2, 2026
Mlacić will be in Udine later today as Croatian centre back joins from Hajduk Split, as reported. 🇭🇷 pic.twitter.com/OJhF4yr1bj
PAROLE – «🚨Branimir Mlacić ha appena firmato il suo contratto come nuovo giocatore dell’Udinese. ⚪️⚫️
Mlacić sarà a Udine più tardi oggi, quando il difensore centrale croato si trasferirà dall’Hajduk Spalato, come riportato.🇭🇷».
