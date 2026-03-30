Modena, la lettera emozionante di Silvio e Carlo Rivetti dopo la tragica morte della piccola Nina! Annullati tutti gli impegni pubblici

Modena, emozionante lettera di Silvio e Carlo Rivetti dopo la tragica morte di Nina! La nota ufficiale del club

Il mondo del calcio italiano e l’intera comunità emiliana si stringono attorno alla dirigenza del Modena, colpita da una tragedia incommensurabile nella giornata di domenica 29 marzo 2026. Si è spenta a soli 10 anni la piccola Nina Rivetti, figlia del vicepresidente della società gialloblù Silvio Rivetti e nipote del presidente Carlo Rivetti. La bambina ha lottato a lungo e con coraggio contro una grave malattia, lasciando un vuoto incolmabile nella sua famiglia e in tutto l’ambiente sportivo che le era stato vicino e l’aveva supportata durante questo difficile percorso.

La vicinanza del mondo sportivo e le parole del papà

A poche ore dal drammatico evento, il padre di Nina ha voluto rompere il silenzio per esprimere la propria riconoscenza verso i tanti tifosi, appassionati e addetti ai lavori che hanno manifestato profonda e sincera solidarietà. Attraverso il profilo Instagram della società sportiva emiliana, il vicepresidente ha condiviso un pensiero carico di immensa commozione, ricordando i bei momenti vissuti allo stadio.

«Vi ringrazio a nome della mia famiglia per il vostro affetto e cordoglio. L’ambiente canarino, insieme a quello del Calcio, ci ha regalato momenti di spensieratezza, unione, condivisione e grande passione. Onoreremo la nostra speciale Nina tutti i giorni della nostra vita, con il cuore pesante ma pieno di amore infinito! Con gratitudine, Silvio».

Annullati tutti gli impegni pubblici del club

In segno di profondo rispetto e per onorare la memoria della piccola, il Modena ha diramato una nota ufficiale per comunicare una decisione inevitabile: tutti gli impegni pubblici della squadra, dello staff e della dirigenza previsti per questa settimana sono stati completamente annullati. La società sportiva ha scelto la via del silenzio, chiudendosi nel dolore per supportare la famiglia proprietaria del club in questo momento di indicibile e ingiusta sofferenza.

In queste ore, tifoserie avversarie, istituzioni calcistiche e semplici cittadini stanno inondando i canali social della squadra con messaggi di vicinanza, dimostrando come lo sport sappia unirsi e andare oltre qualsiasi rivalità. La perdita della piccola Nina rappresenta una ferita profonda per tutto l’ambiente canarino, unito oggi più che mai nel grande abbraccio alla famiglia Rivetti.