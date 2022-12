Modena, Tesser: «SudTirol rivelazione della Serie B»

Le parole del tecnico del Modena, Tesser, in vista della partita contro il SudTirol: «Sono la rivelazione di questa prima parte di stagione»

Attilio Tesser, tecnico del Modena, ha parlato in conferenza stampa della partita di boxing day contro il SudTirol. Di seguito le sue parole

«Partiamo dal concetto che il SudTirol è la vera rivelazione di questa prima parte di stagione. Una squadra difficile da affrontare, compatta, brava sulle seconde palle e nelle ripartenze. Ritorniamo nello stadio dove, qualche mese fa, abbiamo vinto la Supercoppa di Serie C: vogliamo chiudere al meglio un anno solare davvero bello e importante per il Modena, ma per riuscirci dobbiamo essere soprattutto concentrati: il fattore mentale, sempre importante, è ancora più decisivo in occasione di questi impegni tra le festività e la sosta del torneo. Come sostituire Tremolada? Per prima cosa siamo felici per Luca, il guaio è meno grave di quello che all’inizio temevamo. Certamente per noi è un giocatore importante, lo ha dimostrato anche nelle ultime partite, però abbiamo le soluzioni, sia individuali che tattiche, per sostituirlo. L’importante è avere la testa giusta per una partita difficile. In classifica siamo in linea con l’obiettivo dichiarato, il consolidamento della categoria, ma è una classifica trabocchetto, bisogna stare svegli».