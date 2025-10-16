Modric Milan, il croato illumina il centrocampo rossonero! Guida una speciale classifica

Modric Milan, è il nuovo faro dei rossoneri: partenza super e primato in classifica speciale. La curiosa statistica sul Diavolo

La presenza di Luka Modrić nel cuore del centrocampo del Milan non rappresenta soltanto un colpo di mercato sorprendente, ma una vera e propria benedizione tattica per Massimiliano Allegri. I dati ufficiali della Lega Serie A certificano il suo impatto: nessun giocatore ha giocato più palloni con la stessa precisione nelle prime sei giornate di campionato.

Questa statistica dimostra come l’investimento voluto dal direttore sportivo Igli Tare stia già ripagando le aspettative. Nonostante l’età, Modrić ha portato a Milanello un bagaglio di esperienza, qualità tecnica e visione di gioco che hanno innalzato il livello complessivo della squadra. La sua precisione chirurgica nei passaggi è diventata il punto di partenza di ogni manovra offensiva e di ogni fase di gestione del possesso.

Per Allegri, che fonda la propria filosofia sul controllo del ritmo e sulla gestione intelligente della partita, avere un centrocampista capace di sbagliare pochissimo e di fungere da metronomo è un vantaggio cruciale. Non sorprende, infatti, che la ritrovata solidità difensiva del Milan – testimoniata anche dai numeri di Maignan – sia legata alla capacità del croato di non perdere palloni in zone delicate del campo.

Il contributo di Modrić è ancora più prezioso in un momento segnato dagli infortuni in attacco (come l’emergenza Pulisic) e dalle incertezze tattiche (il ballottaggio Leao-Nkunku). In questo contesto, la sua lucidità rappresenta l’unica vera certezza in grado di tenere unito il gruppo.

Tare ha consegnato ad Allegri la “mente” che mancava: un regista capace di dettare i tempi, distribuire palloni con precisione ineguagliata e dare ordine alla squadra. Grazie a lui, il Milan appare oggi una delle formazioni più disciplinate e organizzate del campionato. I tifosi rossoneri sanno di poter contare su un leader silenzioso, i cui piedi illuminati restano il passaggio obbligato di ogni azione.

