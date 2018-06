Modric ‘chiama’ Neymar al Real Madrid: «Ti aspettiamo»

Al termine dell’amichevole tra Brasile e Croazia Modric, mentre scambiava la maglietta con Neymar, l’avrebbe invitato al Real Madrid per la prossima stagione

Luka Modric del Real Madrid ‘invita’ Neymar a trasferirsi nuovamente in Liga. Ieri si è disputata l’amichevole tra Croazia e Brasile, vinta da quest’ultimi per 2-0. La gara rappresentava un’ottimo test tra due formazioni che diranno sicuramente la loro al Mondiale. Inoltre c’è il ritorno in campo di Neymar dopo il lungo stop che l’aveva costretto a saltare il finale di stagione. Il numero 10 verdeoro non ha tradito le attese sbloccando la gara e trascinando i suoi alla vittoria.

A fine partita poi il fuoriclasse del Psg si è reso protagonista di un particolare siparietto con Luka Modric, pilastro del centrocampo del Real Madrid. Mentre i due si scambiavano la maglia il croato avrebbe esclamato: «Ti aspettiamo eh». Parole piuttosto chiare che sembrano spingere sempre di più Neymar verso i campioni d’Europa in carica. Al momento restano solo congetture, ma sembra sempre più probabile un clamoroso trasferimento sull’asse Parigi-Madrid.