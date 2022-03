Moenchengladbach, Ginter: «Avrei voluto un finale diverso. Futuro? Deciderò tra qualche settimana»

Il difensore Ginter ha parlato dell’addio ormai prossimo al Borussia Moenchengladbach e delle voci sul suo futuro

Matthias Ginter, difensore che lascerà a zero a fine stagione il Borussia Moenchengladbach, in una intervista a Redaktions Netzwerk Deutschland ha parlato del suo futuro.

FUTURO – «Sinceramente non so da dove vengano le voci sul fatto che sia già stato deciso un trasferimento al Bayern Monaco. Non ho ancora preso una decisione sul mio futuro. E probabilmente ci vorrà ancora qualche settimana. Ci sono diverse opzioni anche all’estero e sono curioso anch’io di vedere quale sarà quella giusta alla fine».

ADDIO AL GLADBACH – «Ovviamente avrei preferito un finale diverso, ma non c’è amarezza. Sono grato per il tempo speso lì. E’ una grande squadra, un grande allenatore, tifosi eccezionali, un grande ambiente. L’ho sempre sottolineato ma purtroppo le cose sono cambiate dall’estate dello scorso anno. Ma anche questo fa parte del calcio, si prendono strade diverse».