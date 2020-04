Moggi: «Icardi non vedrebbe mai la palla alla Juve, meglio Milik»

Arek Milik o Mauro Icardi per l’attacco della Juventus? Luciano Moggi, ex dirigente bianconero, non ha dubbi

Mai banale Luciano Moggi. L’ex dirigente della Juventus ha parlato a Canale 21, intervenendo nel dibattito che riguarda il nuovo centravanti della Juve. Icardi o Milik? Moggi non ha dubbi.

«Icardi con questo sistema qui, non giocherebbe mai e gli verrebbero sempre preferiti Dybala e Ronaldo, due giocatori che tirano e segnano tanto. Icardi, insomma, la palla non la vedrebbe mai. Milik è più adatto di Icardi alla Juventus, alla quale serve un uomo che riempia l’aria di rigore. Milik potrebbe subire anche lui la presenza di Ronaldo e Dybala, che accentrano la manovra, perché la Juventus non modificherà il centrocampo e l’attacco a tre non è sostenibile».