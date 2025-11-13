Italia
Moldova Italia, Gennaro Gattuso alla Rai al termine del match: «Soddisfatto della vittoria, ma i cori contro la squadra sono una vergogna»
Dopo il successo per 0-2 contro la Moldova che ha permesso all’Italia di continuare la sua corsa verso i Mondiali del 2026, Rino Gattuso ha parlato ai microfoni della Rai, analizzando la prestazione della squadra e le difficoltà incontrate, ma anche sottolineando l’importanza di mantenere l’unità e di guardare avanti.
SULLA PRESTAZIONE DELL’ITALIA – «Ho visto un’Italia che ha giocato, siamo stati là e loro non hanno mai tirato in porta. Sono molto soddisfatto, abbiamo fatto quello che dovevamo e dato minutaggio a dei ragazzi. Mi dispiace per i cori che ho sentito, è una vergogna. Pensiamo a lavorare, andiamo avanti».
SULLA DELUSIONE PER I CORI CONTRO LA SQUADRA – «Sì, perché è il momento di stare uniti. La squadra sta combattendo in campo e venire in trasferta sentire tifosi che contestano la squadra non lo accetto. Noi comunque andiamo avanti».
SUL CAMBIO DI COPPIA D’ATTACCO – «Va bene, mettere 11 giocatori nuovi dal primo minuto non è facile. Oggi pensavo che potevamo pure perderla, invece complimenti per quanto fatto».
SUL PERCORSO QUALIFICAZIONI E LE DIFFICOLTÀ – «Non dovete chiederlo a me, ma a chi fa i gironi e le regole. Nel ’94 c’erano due squadre africane, adesso otto. Ai nostri tempi, la miglior seconda andava direttamente ai Mondiali. Le difficoltà ci sono e lo sappiamo bene».
