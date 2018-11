Monaco-PSG è la gara valida per la 12ª giornata della Ligue 1 2018/2019: ecco gli highlights della partita

Per il 12° turno della Ligue 1 2018/2019, allo Stade Louis II di Monaco, si gioca Monaco-PSG. Le due squadre arrivano all’appuntamento da periodi opposti: i monegaschi vivono una crisi nera e stazionano all’ultimo posto in classifica insieme al Guingamp (7 punti). I parigini sono invece in testa alla classifica (36 punti, +11 sulle inseguitirici Montpellier e Lille) con 12 vittorie su 12 dall’inizio della stagione. La squadra di Thierry Henry (subentrato a Jardim un mese fa) cerca il colpaccio per uscire dalla grave impasse, il PSG di Tuchel può mettere un altro mattone verso la conquista del titolo.