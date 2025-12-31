Mondiale 2026, Kroos avverte sulle sue favorite: «Avanti alla Germania ci metto il Marocco! Sono molto forti dal punto di vista tecnico. Brasile? Mi dispiace, ma non lo dico»

Mondiale 2026, Kroos avverte sulle sue favorite del torneo che in estate si disputerà tra Canada, Usa e Messico. Le sue parole

Proiettandosi verso i Mondiali 2026, in programma tra Canada, Stati Uniti e Messico, Toni Kroos ha condiviso la sua visione sul prossimo torneo iridato. L’ex campione del mondo con la Germania ne ha parlato in un’intervista concessa a un’altra icona del calcio mondiale, Romario, offrendo spunti interessanti sulle nazionali più accreditate e sulle possibili sorprese.

Con il consueto tono diretto, Kroos ha sorpreso indicando una squadra africana come una delle principali outsider della competizione, sottolineando il percorso di crescita compiuto negli ultimi anni e quanto già mostrato nell’ultima edizione del Mondiale.

LA SORPRESA MAROCCO – «Potrebbe essere una sorpresa, ma dirò il Marocco. Mi dispiace, non dico il Brasile. Ma se vincono, mi va bene, ok?».

LE QUALITÀ DEL MAROCCO – «Sono molto forti dal punto di vista tecnico. E negli ultimi anni sono migliorati molto».

LE CHANCE DELLA GERMANIA – «La Germania ha sempre una possibilità, ma non la vedo tra le favorite. Probabilmente arriveranno di nuovo ai quarti di finale o alle semifinali, ma li stimo un po’ più bassi».

LE FAVORITE DAVANTI ALLA GERMANIA – «Spagna, Portogallo, Francia e Marocco».