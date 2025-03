Inter, svelata la ripartizione del montepremi Mondiale per Club: le cifre e i dettagli

Mondiale per Club, svelata la ripartizione del montepremi da 1 miliardo prevista dal torneo: le cifre e i dettagli

Marca ha svelato come verranno ripartite le vincite in base alla graduatoria delle squadre che parteciperanno al Mondiale per Club, con Inter e Juve che rappresenteranno l’Italia. A seguire le cifre.

MONDIALE PER CLUB – «Mondiale per Club, la ripartizione del montepremi da 1 miliardo di dollari (929 milioni di euro): 500 milioni di euro fissi e 429 milioni di euro variabili. I 12 club europei si spartiranno il 65% del fisso, ovvero 284 milioni: 10 mln per tutti + una parte legata al ranking e alla visibilità. Il Real Madrid è primo in graduatoria e riceverà 35 mln fissi, l’Atletico Madrid è ottavo su 12 e riceverà 20 mln fissi. Non note le posizioni delle altre ma possiamo immaginare che l’Inter sia dalle parti dell’Atletico e che abbia dietro almeno le 2 portoghesi e il Salisburgo I premi variabili: 7 mln per gli ottavi, 12 mln per i quarti, 20 per le semifinali, 28 per la finale, 37 per la vittoria».