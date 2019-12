L’ex centrocampista del Barcellona Xavi è il primo ad aver partecipato a un Mondiale per club da allenatore e giocatore – VIDEO

«Cosa si prova a essere il primo a partecipare a un Mondiale per club da allenatore e giocatore?». Questa la domanda di un cronista che ha colto di sorpresa l’ex centrocampista del Barcellona Xavi.

«Il primo? Per me è un privilegio. Non lo sapevo, grazie dell’informazione», ha commentato stupito Xavi, suscitando l’ilarità dei presenti in sala.